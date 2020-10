국민연금, 2020년도 국내주식 위탁운용사 4곳 선정

[아시아경제 이민지 기자] 국민연금공단 기금운용본부는 국내외 투자 여건과 운용 환경을 고려해 국내주식 위탁부문의 책임투자형 위탁운용사를 추가 선정하였다고 27일 밝혔다. 책임투자형은 전통적인 재무분석에 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)와 같은 비재무적 분석을 추가함으로써 기업의 지속가능성에 중점을 둔 투자유형이다.

기금운용본부는 지난 9월 국내주식 위탁운용사 선정 계획 공고 후 대상 분야에 대한 펀드별 내역 및 제안서 등을 접수 받고, 제안서 심사 및 구술 심사를 거쳐 책임투자형에 교보악사자산운용, 브이아이자산운용, 신한BNP파리바자산운용, 한화자산운용 총 4곳의 위탁운용사를 선정했다.

안효준 기금운용본부장은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 글로벌 팬데믹 현상으로 변동성, 불확실성, 복잡성, 모호성이 증가하면서 그 어느 때 보다 지속 가능한 기업에 투자하는 것이 중요하게 부각되었다”며 “국민연금은 불확실성이 높아진 투자 환경 속에서 국민의 노후자금을 안정적으로 운용하고 장기적 수익률을 제고하기 위해책임투자에 대한 우수한 역량을 지닌 외부 전문 운용사를 선정하였다”고 밝혔다.

