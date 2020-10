BNK금융, 2년 연속 지배구조 우수기업 선정

[아시아경제 김민영 기자] BNK금융지주가 27일 한국기업지배구조원이 주최한 ‘2020년 ESG(환경·사회·지배구조) 우수기업’ 시상식에서 지난해에 이어 2년 연속 ‘지배구조 우수기업’에 선정됐다고 밝혔다.

BNK금융지주는 금융회사 중 최고등급인 A+ 등급을 획득하고 상위 3개 금융회사에게 주어지는 ‘지배구조 우수기업’에 선정되며, 국내 최고수준의 모범적인 지배구조 체계를 갖췄다고 인정받았다.

올해 ESG 경영을 그룹의 핵심과제로 선정하고 ESG 경영 추진의 원년으로 만들기 위해 그룹 차원의 ESG 경영 전략을 수립해 추진 중이다.

김지완 BNK금융 회장은 “안정적이고 투명한 지배구조를 바탕으로 기업가치 제고에 힘쓰고, 주주 등 이해관계자와의 소통을 보다 강화하겠다”면서 “최근 ESG 경영의 중요도가 크게 부각되고 있는 만큼 글로벌 기준에 부합하는 ESG 경영을 그룹 전반으로 확대해 지속가능 경영활동을 더욱 강화하겠다”고 강조했다.

