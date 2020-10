[아시아경제 금보령 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 34,300 전일대비 50 등락률 -0.15% 거래량 277,259 전일가 34,350 2020.10.27 15:30 장마감 관련기사 GS리테일 더팝, 앱으로 비대면 적금 가입 가능'쓱닷컴' 덕에… 이마트 실적도 '쑥'쌀쌀해도 야외 스포츠 인기…GS25, 패딩조끼·핫팩 출시 close 은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 전년 대비 12.8% 감소한 789억6100만원으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다.

같은 기간 매출액은 2조3487억6800만원으로 1.1% 줄었다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr