[아시아경제 금보령 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 2,500 등락률 -2.12% 거래량 2,677,101 전일가 118,000 2020.10.27 15:30 장마감 close 은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 전년 대비 0.4% 감소한 2155억600만원으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다.

같은 기간 매출액은 7조8503억2800만원으로 1.5% 증가했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr