[아시아경제 금보령 기자] 더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 99,000 전일대비 1,500 등락률 -1.49% 거래량 57,131 전일가 100,500 2020.10.27 10:50 장중(20분지연) 관련기사 '중견기업 디지털연대' 출범…디지털 전환 본격 추진더존비즈온, 주가 12만 3500원.. 전일대비 -2.37%개인의 힘으로…국내 증시는 1%대 방어 close 은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 전년 대비 20.2% 증가한 161억1300만원으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다.

같은 기간 매출액은 730억1000만원으로 20.3% 늘었다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr