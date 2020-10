에이디테크놀로지,삼성전자 DSP 선정…"글로벌 시스템반도체 설계 기업 목표"

[아시아경제 유현석 기자] 에이디테크놀로지 에이디테크놀로지 200710 | 코스닥 증권정보 현재가 23,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,500 2020.10.27 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 에이디테크놀로지, 시스템반도체 테마 상승세에 1.7% ↑[CB 발행 그후]에이디테크놀로지, 실적개선·높은 주가…전환 청구 '속속'[e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일 close 는 삼성전자의 파운드리 에코시스템 파트너인 SAFETM DSP(Design Solution Partner)로 지난 26일 선정됐다고 27일 밝혔다. 지난 3월16일부로 TSMC VCA계약을 해지하고, 약 7개월 만이다.

에이디테크놀로지는 설계의 모든 단계를 단독으로 수행 가능한 디자인 하우스이다. 해외영업, Platform, RTL 설계, Front-End, Back-End, Test, SCM, QA까지 수행할 수 있는 조직을 갖추고 있다. 독자적으로 Library 및 IP(Intellectual Property)까지 개발하는 연구소도 보유하고 있다. 여기에 10년이상 매년 40~50개에 달하는 프로젝트를 개발해온 설계 경험까지 축적돼 설계능력부터 고품질, 대규모의 제품 공급까지 큰 차이가 있다.

김준석 에이디테크놀로지 대표는 “우리는 삼성전자의 파운드리 파트너로서 괄목상대한 성과를 이룰 수 있는 기반을 만들 것이며, 삼성전자와 동반 성장해 글로벌 시스템반도체 설계 기업의 리더가 되겠다"며 "그 목표를 달성하기 위해 하나하나 기반을 다져왔고, 이번 DSP선정을 시작점으로 향후 크게 성장할 것”이라고 말했다.

한편, 에이디테크놀로지는 2002년 설립된 시스템 반도체 설계 전문 칩리스(Chipless) 기업으로 고객의 요구사양에 따라 시스템 반도체 설계 및 양산을 일괄수주방식(turnkey)으로 계약하여 개발 및 양산공급을 해오고 있다.

