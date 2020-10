[아시아경제 이동우 기자] 최태원 SK 회장은 26일 오후 이건희 삼성 회장 빈소를 방문해 "대한민국에서 최초, 최대로 큰 글로벌 기업을 만든 분이라고 생각한다"며 "그런 분을 잃게 돼 대한민국에 큰 손실이라고 생각한다"고 말했다.

최 회장은 이날 오후 이 회장의 빈소가 마련된 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장을 유가족을 위로하며 "개인적으로 안타깝고 애통하다"며 이같이 밝혔다.

이건희 회장과의 인연에 대해서는 "해외 순방도 같이 다니면서 많은 것을 지도편달 받았다"고 회상했다.

그러면서 이재용 부회장의 새로운 삼성에 대해서 "잘 하리라 믿는다"고 짧게 답했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr