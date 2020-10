[아시아경제 이동우 기자] 김승연 한화그룹 회장은 26일 이건희 삼성 회장 빈소를 방문해 가장 슬픈 날이라고 밝혔다.

김 회장은 이날 오후 이 회장의 빈소가 마련된 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장을 찾아 이 회장에 대해 "친형님 같이 모셨다"며 이같이 말했다.

생전 이 회장과의 일화를 묻는 취재진에게는 말을 아꼈다.

김 회장은 빈소를 찾아 유가족에게 "위로의 말씀만 드렸다"며 마지막 고인을 배웅했다.

