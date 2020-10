속보[아시아경제 김지희 기자] 기아자동차는 2020년 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 33% 줄어든 1953억원을 기록했다고 26일 밝혔다. 영업이익률은 지난해 같은 기간보다 0.7%포인트 하락한 1.2%로 집계됐다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr