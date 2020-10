[아시아경제 구은모 기자] 조이시티 조이시티 067000 | 코스닥 증권정보 현재가 19,300 전일대비 900 등락률 -4.46% 거래량 63,534 전일가 20,200 2020.10.26 15:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일조이시티, 3Q 영업익 55억…전년比 30.8%↑2분기 실적 앞둔 게임주, 주가 '들썩' close 는 중국 상하이 T2 엔터테인먼트와 238억2660만원 규모의 ‘프리스타일1(Freestyle1)’ 해외 퍼블리싱 재계약을 체결했다고 26일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 23.1% 규모이며, 계약기간은 지난 7월31일부터 2023년7월31일까지다.

