[아시아경제 이동우 기자] 26일 이건희 삼성 회장의 빈소를 찾은 조원태 한진그룹 회장은 "위대한 분을 잃어 마음이 착잡할 뿐"이라고 말했다.

조 회장은 이날 오후 12시42분께 장례식장에 도착해 5분가량 조문을 한 뒤 오후 12시 47분께 식장을 나섰다.

조 회장은 장례식장을 나서면서 생전 인연을 묻는 취재진들의 질문에 "실제로는 뵌 적이 없다"고 답했다. 그러면서 빈소에서는 짧게 유가족들에게 인사만 전했다고 덧붙였다.

취재진이 앞으로의 삼성의 미래를 묻자 조 회장은 "지금까지 하던대로 하면 될 것 같다"고 답했다.

