마이리얼트립, 정보보호 관리체계 인증 'ISMS-P' 획득

직원 130명 중 약 40%가 기술 인재…'트래블 슈퍼앱' 목표

[아시아경제 김철현 기자] 여행상품 중개 플랫폼을 운영하는 마이리얼트립(대표 이동건)은 정부가 실시하는 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증인 'ISMS-P'를 획득했다고 26일 밝혔다.

과학기술정보통신부 산하 한국인터넷진흥원(KISA)이 인증하는 ISMS-P는 고객 정보보호 및 개인정보보호를 위한 일련의 조치와 활동이 국가공인 인증 기준에 적합함을 증명하는 제도이다. 인증을 획득하기 위해서는 정보보호 관리체계 80개 기준과 개인정보보호 관리체계 22개 기준에 대한 적합성 평가를 모두 통과해야 한다.

항공과 숙박은 물론 티켓, 패스, 레스토랑 등 여행 관련 모든 분야의 서비스를 제공하는 마이리얼트립은 ISMS-P 인증 획득으로 개인정보보안을 다시 검증하고 '트래블테크' 기업으로서의 입지를 다지게 됐다. 마이리얼트립은 여행자들이 필요한 모든 상품을 간편하게 결제까지 할 수 있는 '트래블 슈퍼앱'을 목표로 서비스 편리성과 안정성을 강조하며 고객 만족 및 개인정보보호 강화를 최우선시 해 왔다. 회사 전체 현구성원 130여명 중 약 40%가 기술을 담당하고 있으며 이를 통해 앱 서비스 고도화는 물론 개인정보보호 전반의 관리체계를 정비했다.

이동건 마이리얼트립 대표는 "개인정보보호의 중요도와 필요성이 부각된 요즘, ISMS-P 인증 취득은 고객의 개인정보를 책임지고 안전하게 관리하겠다는 의지가 반영된 결과물"이라며 "앞으로도 고객 정보의 안전한 관리를 최우선으로 삼고 아낌없이 투자하겠다"고 말했다.

