CJENM 오쇼핑부문, ‘제1회 온택트 베이비페어’ 실시

[아시아경제 이승진 기자] CJ ENM 오쇼핑부문이 오는 28일까지 '제1회 온택트 베이비페어'를 연다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 육아용품에 대한 비대면 수요가 늘어난데 따른 것이다.

이번 행사는 가을 유아동상품 성수기를 맞아 온라인 소통을 즐기는 30~44 육아맘들을 대상으로 진행되며, CJmall의 유아동 전용 모바일 라이브 채널인 ‘키즈NOW’를 중심으로 TV홈쇼핑과 CJmall 등 전 채널을 통해 다양한 유아동 상품을 특별한 조건에 소개한다.

행사에 참여한 상품을 구매하는 고객에게는 7%의 신용카드 즉시할인 혜택이 제공되며, CJmall 상품 구입 고객에게는 구입금액의 10%(최대 5만원)를 적립금으로 돌려준다. 또한 행사 제품을 구매하는 신규·휴면 고객에게는 선착순으로 ‘베베숲’ 물티슈(1박스)와 페브리즈, 햇반, 생수, 화장지, 섬유유연제 등을 각각 100원에 구매할 수 있는 기회가 제공된다. 인스타그램 ‘키즈나우’ 계정에서는 경품행사가 진행된다.

먼저 CJmall의 모바일 라이브 채널 ‘키즈NOW’에서는 3일 동안 11개의 인기 상품을 선정해 20%에서 70% 할인된 가격에 소개한다. 대표상품으로는 폴레드의 ‘올에이지360’ 카시트가 있다. 26일 오전 10시 키즈NOW의 ‘정주리쇼’를 통해 44만 9000원에 소개되는 이 상품은 한 개의 카 시트로 신생아부터 36㎏ 이하 12세까지 16단계로 조정해 이용할 수 있어 경제적이다.

TV홈쇼핑에서는 28일 낮 1시 35분에 소개되는 ‘아토팜 유아크림+하기스 기저귀’가 판매된다. 일명 ‘빨간통 크림’으로 알려진 MLE크림 12통으로 구성된 ‘매니아 패키지’를 9만원에 판매하며, 국민기저귀 하기스의 ‘맥스드라이’는 6팩을 11만 1800원에 판매하는 최저가 구성을 선보인다.

김성은 CJ ENM 오쇼핑부문 M리빙사업팀 대리는 “다중이용시설에 대한 불안감으로 온라인을 통한 유아동 상품 수요 확대는 최소한 내년 봄 성수기까지 이어질 것으로 예상된다”며 “늘어난 수요에 맞춰 이번 행사를 시작으로 매 분기당 1회씩 온택트 베이비페어를 진행할 계획”이라고 말했다.

