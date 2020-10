안철수 “文대통령, 추미애 vs 윤석열 양자택일해야”

"법무장관·검찰총장 갈등 부추기고 즐기나"

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 26일 문재인 대통령을 향해 “지금 당장 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 중에서 양자택일해야 한다”며 “반칙과 특권, 공정과 정의에 있어 대통령과 현 정권은 어떤 가치를 지향하고 추구하는지 정체성을 분명히 하라”고 밝혔다.

안 대표는 이날 페이스북에서 “수사해야 할 권력형 비리는 산더미처럼 쌓여 있는데 검찰에 족쇄를 채우는 추 장관과 윤 총장의 갈등과 대결을 지켜만 보는 대통령의 국정운영 태도는 잘못돼도 너무나 잘못된 것”이라며 이같이 말했다.

안 대표는 “지난주 대검찰청 국감에서 윤 총장의 거침없는 답변을 들으며 속 시원해 하는 분들이 많았을 것이다. 불과 1년 3개월 전과 180도 달라진 여당 의원들의 태도를 두고 비난의 목소리도 높았다. 그러나 홍위병을 자처하며 나서는 여당 의원들의 수준 이하의 치졸한 질문과 정치공세가 문제의 본질이 아니다”라며 “진짜 문제는 추 장관도, 윤 총장도, 허수아비 여당 의원들도 아닌 문 대통령임이 분명해졌기 때문”이라고 지적했다.

안 대표는 “추 장관과 윤 총장은 화해할 수 있는 선을 넘어섰다. 추 장관의 비상식적이고 정치적인 지휘권 발동을 이해한다는 청와대는, 윤 총장이 밝힌 ‘임기를 지켜달라’는 대통령의 당부에 대해서는 제대로 된 입장을 밝히지 않고 있다”며 “혹시 문 대통령은 장관과 총장, 두 사람 사이의 혼선과 갈등을 부추기고 즐기고 있는 건 아니냐”고 덧붙였다.

안 대표는 “지도자는 혼선을 방치하면 안 된다. 결국은 문 대통령의 무능과 리더십의 한계로 귀결될 것”이라며 “겉으로 추 장관을 부추기고 옹호하며, 뒤로는 윤 총장을 어루만진다면 이것처럼 이율배반적인 행동은 없을 것이다. 국민을 어르고 뺨칠 생각하지 말고 살아 있는 권력에도 엄정하라는 당부, 흔들리지 말고 임기를 지키라는 메시지가 진정이라면 그에 걸맞은 행동을 보여줘야 한다. 그것은 바로 당장 추 장관을 경질하는 것”이라고 강조했다.

안 대표는 “추 장관의 지휘권 발동은 명백한 수사 방해권 발동이다. 세상에 검찰총장을 수사에서 배제하라는 수사지휘권도 있겠느냐”며 “사기꾼 말에 따라 춤추는 추 장관의 행태를 보면서 많은 사람들이 검찰에게 비리를 뿌리 뽑으라는 것이 아니라 비리를 덮으라는 지시라고 우려하는데도 왜 대통령은 묵인하고 방조하고 있느냐”고 날을 세웠다.

안 대표는 “추 장관의 행태, 그리고 이를 방치하는 문 대통령의 행태를 보면 앞으로 만들어질 공수처가 무슨 짓을 할지 뻔히 보인다”며 “정권의 입맛에 맞는 사람은 비리를 저질러도 철갑을 두른 듯 결사옹위하고, 정권의 눈 밖에 난 사람은 사돈의 팔촌까지 발가벗겨 반드시 찍어 내는 정권보위부로 군림할 것이 뻔하다”고 밝혔다.

안 대표는 “문 대통령은 위선과 욕심을 버려라. 장희빈과 인현왕후를 한 지붕 아래 두는 건 위선이고 가능하지도 않다”며 “정권 핵심부의 비리 의혹을 옹호하고 검찰을 무력화시키는 추 장관의 망나니 칼춤을 이대로 둘지, 경질해 정의를 회복시킬지 분명히 하라”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr