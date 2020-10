속보[아시아경제 임주형 기자] 경북도에서 독감 백신을 접종한 뒤 2명이 사망해 보건당국이 역학 조사를 하고 있다.

경북도에 따르면 전날 경산 80대 남성과 예천 80대 여성이 독감 예방접종 후 이상 반응으로 숨졌다.

이들에 대한 기저질환 여부는 파악되지 않고 있다.

경산에서 사망한 A씨는 지난 19일 예방접종을 받은 후 23일 호흡곤란과 복통으로 응급실을 방문했지만 24일 사망했다.

예천의 사망자 B씨는 지난 19일 예방접종을 받은 후 25일 가슴이 답답한 증상을 보이며 쓰러져 병원 응급실로 이송됐지만 25일 숨졌다.

경북도와 방역당국은 지금까지 발생한 사망자 6명 중 5명이 S사 백신을 맞은 것으로 확인하고 정밀 역학 조사를 벌이고 있다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr