[아시아경제 이기민 기자, 이창환 기자] 이재용 삼성전자 부회장이 자녀들과 함께 이건희 삼성그룹 회장의 빈소가 마련된 서울 강남구 일원동 삼성서울병원 장례식장을 찾았다.

이 부회장은 25일 오후 4시57분께 아들과 딸 등 자녀 2명과 함께 빈소에 도착했다. 검은색 양복차림에 검은 넥타이를 한 이재용 부회장은 굳은 표정으로 장례식장에 들어와 빈소가 차려진 지하로 내려갔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr