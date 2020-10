중진공, 초기 창업자 위한 ‘창업성공패키지 프리스쿨’ 참가자 모집

만 39세 이하, 예비창업자 또는 창업 3년 이하 대표자 120명 모집

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 창업성공패키지 프리스쿨 심화과정 참가자를 모집한다고 25일 밝혔다.

중기부와 중진공이 운영하는 창업성공패키지 프리스쿨 심화과정은 유망 창업아이템과 우수기술을 보유한 창업자의 성공적인 창업 사업화를 돕기 위한 실전교육 프로그램이다. 모집은 26일부터 11월 6일 까지 접수한다.

신청대상은 만 39세 이하의 예비창업자 또는 창업 3년 이하 기업의 대표자이며, 전국 5개 청년창업사관학교에서 총 120명을 모집한다. 지역별로는 안산 본원 40명, 충남·광주·경북·경남 20명을 최종 선정한다. 교육기간은 11월 19일부터 12월 18일까지 4주간이다. 올해는 온라인 스트리밍 방식 교육과 오프라인 코칭을 병행해 진행한다.

세부 내용은 ▲아이템 컨셉 디자인(고객 문제 솔루션 도출과 리서치를 통한 아이디어 고도화) ▲비즈니스 모델링(아이템 차별성과 수익성 실현이 가능한 BM개발) ▲아이템 개발 및 검증(제품 컨셉 정립, 프로토타입 제작을 통한 상품성 검증) 등 3개 교육과정으로 구성됐다.

이성희 중진공 글로벌성장본부장은 “청년창업사관학교는 3815명의 창업가를 육성하고 매출액 3조 2000억원, 신규 일자리 1만 312명의 성과를 창출한 대한민국 대표 창업지원 사업이다”라며, “참신한 아이템과 우수한 기술, 그리고 뜨거운 열정을 가진 청년창업자들이 프리스쿨 심화과정을 통해 넥스트 유니콘 기업으로 발돋움할 수 있길 바란다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr