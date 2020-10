北 피격 공무원 추모 집회 열려…"값진 희생 욕되게 하지 말라"

[아시아경제 송승윤 기자] 서해 소연평도 북측 해역에서 북한군에 피격돼 사망한 해양수산부 소속 공무원 A(47)씨를 추모하는 집회가 24일 오후 6시께 서울 종로구 현대적선빌딩 앞에서 열렸다.

꿈꾸는청년들 등 청년단체의 주최로 열린 이날 집회에서 A씨의 형 이래진(55)씨는 유족 대표로 기자회견을 열어 "군의 오락가락 입장 번복과 해경의 부실 수사로 더 이상 값진 희생을 욕되게 하지 말라"며 "(북한 김정은 국무위원장에게) 조속히 동생의 유해 송환과 공동 조사를 요청한다"고 말했다.

또 '국민의 눈물'이라는 추도사를 읽고 "동생의 이름이 당당히 밝혀지는 그 날까지 저희 가족은 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

이어 북한에 17개월간 억류됐다가 혼수상태로 송환된 뒤 숨진 미국인 대학생 오토 웜비어의 부모 프레드·신디 웜비어 부부의 편지가 낭독됐다.

주최 측이 대독한 편지에서 프레드·신디 웜비어 부부는 "문재인 대통령은 이래진씨와 연대해 사태의 해법을 찾기 위해 노력하고, 북한의 거짓말에 맞서 싸워야 한다"고 밝혔다.

이 씨는 A씨 아들이 아버지에게 보낸 편지도 공개했다.

A씨의 아들은 자필로 작성한 편지에서 "공부 잘되냐고 물어보시던 아빠 전화가 마지막이 될 줄은 꿈에도 상상해 본 적 없는데 아빠가 우리 곁을 떠난 지도 벌써 한 달이 넘었다"고 전했다.

이어 "우리가 어떻게 살아왔고 어떤 환경에서 자랐는지 알지도 못하면서 사람들은 자기들 편한 대로 말하고 판단한다"며 "아빠를 평가할 수 있는 자격이 되는 사람은 아빠와 20년을 함께해 온 엄마뿐이다"고 밝혔다.

그는 "고통스럽겠지만 아빠가 편히 눈감을 수 있도록 아빠의 명예를 찾을 때까지 끝까지 싸워 이기겠다"며 "대통령 할아버지가 진실을 밝혀 아빠의 명예를 찾아주겠노라 약속했음에도 터무니없는 이유를 증거로 내세우는 해양경찰의 발표가 저를 무너지게 만든다"고 했다.

또 "내가 살기 위해 힘없는 사람의 목숨 하나쯤 가볍게 생각하는 사람들을 어떻게 벌 줄 수 있을까 생각하는 게 아빠가 남긴 숙제다"며 "아빠가 남긴 숙제를 큰아빠와 함께 풀어나가겠다"고 밝혔다.

이날 집회에는 이씨를 포함해 30여명의 청년단체 회원이 참가해 정부가 자국민을 보호해야한다는 취지의 발언을 했다.

