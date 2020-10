쌀쌀해진 날씨…"겨울용 타이어, 사은품과 함께 준비하세요"

한국타이어, 다음달 30일까지 '윈터 플렉스' 이벤트

금호타이어, 다음달 20일까지 구매 고객 사은품 증정

[아시아경제 성기호 기자] 절기상 서리가 내리는 '상강(23일)'이 지나면서, 수도권 지역에도 올해 첫 한파 특보가 내리는 등 추위가 찾아오고 있다. 이에 따라 운전자들도 겨울용 타이어 준비에 부산한 모습이다. 국내 타이어 업계도 날씨에 맞춰 다양한 판촉행사를 진행하고 있어, 겨울용 타이어 구매를 고려하는 고객들에게 좋은 기회가 될 것으로 보인다.

24일 업계에 따르면 한국타이어앤테크놀로지는 다음달 30일까지 겨울용 타이어 구매 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 ‘윈터 플렉스(Winter Flex)’ 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 전국 티스테이션 및 더타이어샵 매장에서 행사 상품 구매 고객을 대상으로 진행된다. 행사 상품은 ‘윈터아이셉트 프리미엄’ 상품군의 ‘윈터 아이셉트 에보3, 윈터 아이셉트 에보3 X, 윈터 아이셉트 에보2, 윈터 아이셉트 에보2 SUV’ 4종과 ‘윈터아이셉트 아이스’ 상품군의 ‘윈터 아이셉트 iZ2 A, 윈터 아이셉트 X’ 2종, 그리고 ‘키너지 올 웨더’ 상품군의 ‘키너지 4S 2, 키너지 4S 2 X’ 2종까지 총 8개 제품이다.

행사기간 동안 행사 상품 타이어 4개를 구매하면 한국타이어의 16인치 여행용 캐리어 굿즈를 증정한다. 사은품은 12월 1주 일괄 발송 예정이며, 재고소진 시 조기 종료될 수 있다. 또한 행사 상품을 KB국민카드, 삼성카드, 씨티카드로 결제하면 2만원 상당의 모바일 주유권이 추가로 지급된다.

이와함께 기존 혜택 외에 추가적인 혜택을 함께 제공하는 ‘윈터 얼리버드 페이’ 이벤트도 시행한다.

금호타이어도 26일부터 타이어프로 등 전국 금호타이어 대리점(일부매장 제외)에서 겨울용 타이어 구매고객을 대상으로 사은품을 증정하는 이벤트를 실시한다.

이번 이벤트는 금호타이어 승용 및 스포츠유틸리티차량(SUV)용 겨울타이어 4개를 구매하는 고객을 대상으로 다음달 20일까지 사은품을 증정하며, 타이어프로 등 전국 금호타이어 대리점 (일부매장 제외)에서 이벤트를 실시한다. 행사 제품은 금호타이어의 승용차용 프리미엄 겨울타이어인 ‘윈터크래프트 WP72’, SUV전용 프리미엄 타이어인 ‘윈터크래프트 WS71’ 전 규격이며 해당 제품을 4개 이상 구매한 고객에게 캠핑·차량용 폴딩박스를 제공하고 제휴카드(KB국민카드) 결제 시 2만원 모바일 주유권 혜택도 함께 받을 수 있다.

한편 금호타이어는 부담 없는 가격으로 타이어를 렌탈하고 점검 서비스까지 받을 수 있는 신개념 타이어 렌탈 서비스인 '또로로로 렌탈'을 실시하고 있다. 가입 고객은 소형 차종부터 대형 차종, SUV 차종까지 타이어 총 4본을 최저 월 6000원의 가격으로 타이어를 렌탈 할 수 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr