[아시아경제 최대열 기자] 두산솔루스 두산솔루스 336370 | 코스피 증권정보 현재가 33,350 전일대비 450 등락률 -1.33% 거래량 72,501 전일가 33,800 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 "롯데정말화학, 3분기 영업익 부진…두산솔루스 투자엔 주목해야"두산솔루스, 국내 하이엔드 초극박 시장 진출…日 독점 깼다두산솔루스, 계열사에 137억 규모 채무보증 결정 close 는 계열사인 두산에너지솔루션에 헝가리 공장 증설 등을 위해 시설투자ㆍ운영자금 488억원을 빌려주기로 했다고 23일 공시했다.

