[2020국감]옵티머스 사태 핵심 인물 '靑 전 행정관' 불출석...野 "투자자 피눈물 생각해야"

[아시아경제 박지환 기자] 옵티머스 사태의 핵심 인물로 지목됐던 이모 전 청와대 민정수석실 행정관이 종합감사 증인으로 채택됐음에도 불출석하자 야당 의원들의 비난이 쏟아졌다.

23일 국회 정무위원회의 금융위원회 및 금융감독원 국정감사에서 성일종 국민의힘 의원은 "(이 전 행정관이) 국회를 무시하면서 증언대에 서지 못한 것은 지금까지 나온 많은 의혹들에 대해 스스로 자인하는 것"이라고 질타했다.

같은 당 윤창현 의원 역시 "옵티머스운용 사무실에서 진행된 투자자들과의 간담회 자리에는 아파서 병원에 입원한 상황에서도 자리한 투자자들이 있었다"며 "투자자들의 피눈물을 생각하고, 실체적 진실을 밝히기 위해 증인이 꼭 필요하다"고 꼬집었다.

권은희 국민의당 의원도 "공직에 조금이라도 몸 담았다면 국민들에게 관련 의혹에 설명할 기본적 의무가 있다"며 "그런 의무조차 외면하는 행태에 심히 안타까운 마음을 금할 수 없다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr