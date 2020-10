케어랩스 굿닥, 착한 공급 캠페인 '굿닥굿딜'… 필러 시술+마스크 '특가'

[아시아경제 장효원 기자] 모바일 헬스·뷰티케어 플랫폼 전문기업 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 8,410 전일대비 10 등락률 -0.12% 거래량 51,662 전일가 8,420 2020.10.23 14:12 장중(20분지연) 관련기사 케어랩스 굿닥, 14~17일 초음파에너지 리프팅 시술 ‘착한 공급’케어랩스 굿닥, 12~14일 건강뷰티제품 전 품목 60% 할인케어랩스 굿닥, 추석 연휴 의료 공백 최소화… “코로나19 선별진료소 정보도 제공” close 100% 연결자회사 굿닥(대표 임진석)이 올해 다섯 번째 착한 공급 캠페인 ‘굿닥굿딜’을 선보인다.

굿닥은 오는 27일 디하우스와 협업 판매로 진행되는 ‘피부가 편한’ 국내 생산 3중 필터 일회용마스크 50매 1박스를 4800원에 판매한다고 전했다. 굿닥 앱 내 ‘굿닥스토어’를 통해 구매할 수 있는 ‘마스크 특가’는 개당 96원 온라인 최저가로 초기 물량 총 1만 박스로 판매 시작될 예정이며 추후 소진 시 추가 공급될 예정이다.

이후 28일부터 30일까지 2000원 필러 시술 특가 공급도 진행된다. 3일간 타임특가로 진행되는 2000원 필러 시술 예약은 굿닥 앱 사용자라면 누구나 원하는 일정으로 신청할 수 있다.

회사 측은 이달 초 진행된 5000원 리프팅 시술을 포함해 착한공급 캠페인 ‘굿닥굿딜’의 고객 만족도가 95%에 이르고 있는 만큼, 향후 클리닉 카테고리 등 다양한 부문으로의 특가 공급 확장을 위해 굿닥 입점 병원들과 지속 협의해 가겠다는 방침이다.

박경득 케어랩스 대표이사는 “작은 취지에서 출발한 굿닥의 착한 공급 캠페인 ‘굿닥굿딜’이 많은 분들의 응원에 힘입어 한층 다양한 부문으로 점차 확대되가고 있다”며 “국내 1위 비대면 의료 플랫폼 사업자로서의 막중한 책임감을 가지고, 늘 초심에서 기업의 사회적 역할에 충실할 수 있도록 노력해가겠다”고 전했다.

굿닥은 올해 ‘100원 마스크‘, ‘0원 샤워기 필터’를 시작으로 의료시술·건강기능·뷰티제품 등 의료 부문 카테고리에서 ‘굿닥굿딜’ 착한 공급 캠페인을 이어가고 있다. 코로나19 사태로 힘든 시기가 이어지고 있는 소비자들에게 응원의 메시지를 전달하자는 차원에서 시작된 착한 공급 캠페인 ‘굿닥굿딜’은 현재까지 선보인 모든 특가 상품들이 오픈과 동시에 완판 행진을 이어가고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr