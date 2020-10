[아시아경제 성기호 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 후원하는 ‘2020 상용차 어워드’와 ‘2020 차량 운송 어워드’가 이달 영국에서 각각 개최됐다.

23일 한국타이어에 따르면 이번 시상식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 인해 온라인으로 열렸으며, ‘차량 운송 어워드는’ 시상식이 개최된 이후 34년 역사상 최초로 오프라인이 아닌 디지털 방식으로 진행됐다.

한국타이어는 시상자로도 참여해 수상 업체를 직접 발표했다. ‘2020 상용차 어워드’ 고객 우수 서비스 부문 수상자로 ‘도송 그룹’을, ‘2020 차량 운송 어워드’에서는 기술 혁신 부문 수상자로 ‘비비 딜리버리’를 시상했다.

2009년부터 10여년 동안 지속적으로 ‘상용차 어워드’를 후원해 온 한국타이어는 2018년부터 ‘차량 운송 어워드‘까지 추가 후원하고 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr