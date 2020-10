KB국민카드, 미얀마·인도네시아서 'ESG 경영'…저소득층 위한 기부

현지 저소득 가정 어린이를 위한

안전 우산, 나눔 상자 등 전달

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 캄보디아에 이어 미얀마와 인도네시아에서도 현지화된 사회공헌 활동을 펼치며 글로벌 환경·사회·지배구조(ESG) 경영에 나섰다.

KB국민카드는 전일 미얀마 양곤에서 현지 저소득 가정 어린이들의 비오는 날 안전한 등하교를 위한 안전 우산 560개와 사랑의 티셔츠 1260벌을 전달했다고 23일 밝혔다.

이날 전달된 안전 우산과 사랑의 티셔츠는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)상황을 고려해 KB국민카드 임직원들이 집에서 키트를 조립하는 언택트 재능 기부방식으로 만들었다.

같은 날 KB국민카드는 인도네시아 자카르타 외곽에 위치한 반타르 게방에서 지역 저소득 가정 어린이들이 필요한 학용품과 각종 생활 용품을 담은 나눔상자 450개도 전달했다. 이날 전달된 나눔상자는 KB국민카드 임직원과 고객들이 기증한 ▲의류(티셔츠, 바지, 점포 등) ▲학용품(연필, 지우개, 공책, 가방 등) ▲영문도서 ▲장난감 ▲위생용품(비누, 치약 등) 등을 모아 제작됐다.

KB국민카드 관계자는 "앞으로도 KB국민카드가 진출한 국가를 중심으로 해외에서도 나눔의 손길이 필요한 소외 계층을 위한 차별화되고 현지화된 ESG 경영활동을 계속해서 이어갈 계획"이라고 말했다.

한편 KB국민카드는 2017년 미얀마 양곤에 현지 대표 사무소를 설립해 법인 전환 등 본격적인 시장 진출을 위한 작업을 진행 중이다. 인도네시아의 경우 자동차·오토바이·내구재 할부금융 사업 등을 영위하는 현지 여신금융전문회사 KB 파이낸시아 멀티 파이낸스를 지난 8월 자회사로 편입한 바 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr