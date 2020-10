[아시아경제 박소연 기자] 포스코는 23일 실적발표 컨퍼런스콜에서 "조선업계의 수주가 부진하다보니 후판 수익성이 부진한 측면이 있지만 조선업계 카타르 100척 LNG선 수주와 관련해 내년 하반기 소재가 납품하게 돼 있어 기회가 다가오는 것 같다"고 밝혔다. 또한 "후판에서 풍력용, 강건재 시장 등 비조선 부문 등 포트폴리오를 재편하고 있어 수익성이 개선될 것 같다"고 말했다.

