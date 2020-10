GS샵, '에브리봇' 누적판매 860억 돌파 기념 특별 방송

[아시아경제 임혜선 기자] GS샵은 국내 로봇청소기 대표 브랜드인 ‘에브리봇’의 누적판매 860억원 돌파를 기념해 23일 오후 6시40분부터 최신모델 ‘3i POP’ 특별 판매방송을 진행한다.

‘에브리봇 3i POP’은 로봇청소기 대중화를 목표로 GS샵과 에브리봇이 3년 전부터 공동 기획한 제품이다. 가격은 34만9000원이다. 자율주행 기술인 LDS(레이저거리측정) 센서와 공간인식 기능 또한 갖췄다.

특히 ‘에브리봇 3i POP’ 모델은 성능과 디자인, 가격 모두 소비자 니즈를 충실히 반영한 제품으로 평가 받는다. GS샵은 제품 개발에 앞서 소비자 설문조사와 빅데이터 분석을 진행했으며, 에브리봇은 로봇청소기 전문 기술력과 노하우로 구체적인 설계를 담당했다.

이날 ‘에브리봇 3i POP’을 ‘선물하기’ 기능으로 구매하는 고객에게는 적립금 5000원을 추가 지급한다. 또한 생방송 중에는 ‘공짜찬스’ 6명 추첨이벤트를 진행할 예정이다.

