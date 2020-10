웰크론한텍, 197억원 규모 알에프텍 사옥 신축공사 계약

[아시아경제 유현석 기자] 웰크론한텍 웰크론한텍 076080 | 코스닥 증권정보 현재가 2,640 전일대비 185 등락률 -6.55% 거래량 1,611,387 전일가 2,825 2020.10.23 10:33 장중(20분지연) 관련기사 웰크론한텍, 주가 2880원.. 전일대비 -5.73%웰크론한텍, 주가 2995원.. 전일대비 10.52%대규모 사업 인수! ‘주가급등’ 반도체 ‘이 기업’! close 은 5G 기지국 안테나 및 모바일 부품 제조기업 알에프텍과 197억원 규모의 사옥 신축공사 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 계약은 서울시 강동구 고덕비즈밸리 내 위치한 알에프텍 사옥 신축공사 건으로, 지하 5층, 지상 15층, 연면적 4,615평 규모로 건설된다. 공사 기간은 2022년 7월까지다.

강동구 고덕동 345번지 일대 약 7만여 평을 아우르는 고덕비즈밸리는 의료, IT 등 첨단 산업을 유치해 연구개발(R&D) 및 지식산업 중심지로 조성 중인 곳이다. 이케아, 교보증권, 쿠쿠전자 등 약 200여 개의 우수기업이 고덕비즈밸리 입주를 예정하고 있으며, 웰크론한텍이 시공하는 알에프텍 사옥은 부지 내 2번째 착공 현장이다.

웰크론한텍은 지난 9월, 화공약품 제조기업 ‘풍원화학’의 마곡 연구소 신축공사 시공사로 선정된 바 있다. 태양3C 사옥 및 연구소, 정원씨엔에스 사옥 등 다양한 R&D 관련 건설 실적을 올리며 업계로부터 뛰어난 시공 능력과 기술력을 인정받고 있다. 또 회사는 안산시 단원구 성곡동 오피스 신축공사, 청계천 케이스퀘어시티 리모델링 공사, 세종시 복합커뮤니티센터 신축공사 등 오피스 시공 및 리모델링, 공공부문 수주까지 사업 분야를 확대하며 가파른 성장세를 보이고 있다.

웰크론한텍 관계자는 “당사가 보유한 다양한 R&D 시설 관련 실적과 기술력이 이번 계약을 체결하는데 크게 도움이 됐다”며 “앞으로도 웰크론한텍은 입주 예정 기업의 특성에 맞는 맞춤형 건설 프로젝트를 제안하는 등 수주 경쟁력 향상을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr