[아시아경제 박선미 기자] 캠코(한국자산관리공사)는 신임 감사에 이인수(56세) 전 캄보디아증권거래소 부이사장이 임명됐다고 23일 밝혔다.

이 신임 감사는 공개모집 절차를 통해 임원추천위원회 심사 및 추천, 공공기관운영위원회 의결 및 기획재정부장관의 제청을 거쳐 대통령의 임명을 받았다.

그는 1964년 대구 출생으로 서울대 법학과를 졸업하고 미국 인디애나주립대 로스쿨에서 석사 과정을 수료했다. 1990년 증권감독원(현 금융감독원) 입사 후 한국선물거래소, 한국거래소 등에서 약 30년간 근무하면서 다양한 업무경험을 쌓은 공공 및 금융,법률분야 전문가다.

