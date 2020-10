LG전자, 탈모 치료용 의료기기 'LG 프라엘 메디헤어' 예약판매

[아시아경제 이기민 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 88,800 전일대비 400 등락률 +0.45% 거래량 130,817 전일가 88,400 2020.10.23 10:24 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 노조, 에티오피아 참전용사에 생활지원금 전달 올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스LG전자, 최근 5일 기관 75만 1685주 순매도... 주가 9만 100원(+0.22%) close 가 집에서 간편하게 탈모 치료를 원하는 고객들을 위한 ‘LG 프라엘 메디헤어(모델명: HGN1)’ 예약 판매를 시작한다.

LG전자는 23일 이달 말 LG 프라엘 메디헤어 정식 출시에 앞서 오는 29일까지 사전 예약 판매를 진행한다고 밝혔다. LG 프라엘 메디헤어 출하가는 199만원이다.

LG전자는 LG베스트샵 매장 뿐 아니라 실제 탈모 치료에 관심이 높은 고객들의 수요를 잡기 위해 ‘이마반’, ‘대다모’, ‘삼탈모’와 같은 국내 유명 탈모 커뮤니티에서도 사전 예약 판매를 진행한다. 이들 탈모 커뮤니티의 회원 수를 모두 합하면 45만명이 넘는다.

또 LG전자는 LG 프라엘 메디헤어 예약 구매 고객 가운데 선착순 1000명에게 탈모·두피 전문센터 웰킨(Wellkin)의 전국 44개 지점 에서 이용할 수 있는 두피케어 상품권과 LG 프라엘 초음파 클렌저를 증정한다.

LG전자는 이달 말부터 LG베스트샵과 주요 백화점을 포함한 전국 가전 매장에 LG 프라엘 메디헤어 체험존을 운영하는 한편, LG전자 공식 온라인 판매점, 홈쇼핑 등에서도 LG 프라엘 메디헤어를 판매한다.

LG 프라엘 메디헤어는 헬멧 형태 탈모 치료용 의료기기다. 식품의약품안전처에서 의료용 레이저 조사기 3등급에 해당하는 의료기기 허가, 식품의약국(FDA)로부터 가정용 의료기기 수준의 클래스 II(Class II) 인가를 각각 받았다

이 제품은 ‘저출력 레이저 치료(LLLT, Low Level Laser Therapy)’ 방식을 활용한다. 레이저(146개)와 LED(104개)를 포함한 총 250개 광원에서 나오는 에너지가 모발 뿌리를 둘러싼 모낭 세포의 대사를 활성화해 모발의 성장을 돕는다. 머리카락 밀도가 감소하는 안드로겐성 탈모의 진행도 늦춰준다.

LG전자가 분당서울대학교병원에 의뢰해 성인 남녀 46명을 대상으로 진행한 임상 결과에 따르면 LG 프라엘 메디헤어를 27분 모드로 주 3회씩 총 16주간 사용한 참가자들의 모발은 사용 전과 비교해 1㎠ 당 밀도가 21.64% 증가했다. 모발 굵기도 19.46% 굵어졌다.

손대기 LG전자 한국HE마케팅담당 상무는 “탈모 관심이 높은 고객을 대상으로 다양한 마케팅을 펼치며 LG 프라엘 메디헤어 의료기기의 효능과 안전성을 알려나갈 것”이라고 말했다.

