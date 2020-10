함평천지(목포)휴게소 코로나19 방역체계 강화를 위하여 ‘안면인식 체온계’ 설치 운영

한국도로공사 서해안고속도로 함평천지(목포방향)휴게소(소장 강대연)에서는 화장실 문화 혁신 캠페인을 진행하고 있다. 함평천지(목포)휴게소는 매년 5회 이상 ‘ 휴지통 없는 깨끗한 화장실 문화 만들기 ’ 캠페인을 펼치고 있다.

강대연(소장)은 “화장실 캠페인을 통해 고객들이 보다 청결하고 우수한 서비스를 받을 수 있도록 노력하겠다.”고 말했다.

