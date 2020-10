임직원 대상

[아시아경제 김대섭 기자] 코웨이는 임직원들을 대상으로 '아이콘 정수기' 품평회를 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 품평회는 21일부터 23일까지 서울 중구 본사에서 열린다. 사내 온라인 커뮤니티를 통해서도 품평회에 참여할 수 있다.

다양한 연령대의 임직원들이 직접 참여해 아이콘 정수기에 대한 의견을 나눈다. 코웨이는 품평회를 통해 개진된 아이디어를 향후 개발하는 정수기 제품에 반영할 계획이다.

아이콘 정수기는 혁신 냉각 기술을 적용해 제품 내 컴프레셔를 없애고 크기를 획기적으로 줄인 것이 특징이다.

김윤정 경영관리팀 사원은 "고객의 입장이 돼 디자인, 소음, 물맛 등을 꼼꼼하게 살펴보고 의견을 개진했다"며 "이번 품평회가 고객에게 더 좋은 제품과 서비스를 제공하는데 작은 계기가 되길 바란다"고 말했다.

