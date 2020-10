현대모비스, 최근 5일 기관 56만 1660주 순매수... 주가 23만 2500원(+0.43%)

현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 233,000 전일대비 1,500 등락률 +0.65% 거래량 306,384 전일가 231,500 2020.10.22 14:38 장중(20분지연) 관련기사 현대모비스, 환경규제 대응 우수기업 선정…친환경 인증·특허 '1000건'코스피, 3일 연속 상승하며 2370선 회복… 코스닥 강보합 마감올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스 close 는 22일 오후 2시 30분 현재 전일보다 0.43% 오른 23만 2500원에 거래되고 있다. 거래량은 29만 8597주로 전일 거래량 대비 62.84% 수준이다. 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 233,000 전일대비 1,500 등락률 +0.65% 거래량 306,384 전일가 231,500 2020.10.22 14:38 장중(20분지연) 관련기사 현대모비스, 환경규제 대응 우수기업 선정…친환경 인증·특허 '1000건'코스피, 3일 연속 상승하며 2370선 회복… 코스닥 강보합 마감올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스 close 는 국내 1위의 자동차 부품 전문업체로 알려져 있다.

10월 19일 한화투자증권의 김동하,박준호 연구원은 '올해 들어 상대적 실적 부진에 따라 완성차와 벌어진 수익률 갭도 점차 메워질 것으로 기대함. 4Q20부터 시작되는 실적 개선세에 더불어 미래차 성장성 부각에 따른 주가 Multiple 상승이 더해질 가능성이 높다고 판단되기 때문(①내년 E-GMP 기반 전기차 출시에 따른 전동화 부문 성장 본격화, ②총수 교체로 인한 그룹의 미래차 전략 강화기대감, ③내년 업황 회복으로 업계 내 재조명이 기대되는 자율주행).'이라며 현대모비스의 목표가를 32만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 현대모비스를 21만 6704주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 45만 1752주 순매도, 56만 1660주 순매수 했다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr