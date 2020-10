애슬래저 리딩 브랜드 안다르가 22일 서울 종로구 소격동에 첫 번째 플래그십 공간인 '라이프 파지티브 스튜디오'를 선보이고 있다.

라이프 파지티브 스튜디오는 지하1층과 1층에 프리미엄 티를 즐길 수 있는 '티 라이프 라운지'가 자리하고 있고, 2층에는 안다르 스토어와 셀프 사진관이 있다. 특히 삼청동 풍경이 통창으로 보이는 3층 요가&렉처룸에서는 요가, 필라테스 외에도 일상을 건강하게 만들 수 있는 라이프스타일에 대한 프로그램을 선보일 예정이다./강진형 기자aymsdream@