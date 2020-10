AI 및 빅데이터 분야 팁스 창업팀 온라인 데모데이

[아시아경제 김철현 기자] 한국엔젤투자협회(회장 고영하)는 팁스 창업팀을 대상으로 민간투자 유치 기회를 제공하기 위해 22일 기업설명(IR) 데모데이 행사인 '팁스밋업'을 개최한다고 밝혔다.

이번 행사에는 AI·빅데이터 분야 팁스 창업팀 5개사를 비롯해 벤처캐피털(VC), 엑셀러레이터(AC), 투자 유관기관 관계자 등 약 100여명이 온라인 생중계를 통해 참석한다.

IR 데모데이에 참가한 AI·빅데이터 분야 팁스 창업팀은 모빌테크(대표 김재승), 브랜뉴테크(대표 박승배), 파파야(대표 전영준), 위즈스쿨(대표 양영모), 탱커펀드(대표 임현서) 총 5개사다.

팁스밋업은 4차 산업혁명 및 소부장(소재·부품·장비) 분야 스타트업에 대한 투자유치 활성화를 위해 한국엔젤투자협회 서울 팁스타운에서 6월부터 11월까지 매월 개최된다.

