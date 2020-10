[아시아경제 오주연 기자] 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 77,400 전일대비 700 등락률 -0.90% 거래량 99,905 전일가 78,100 2020.10.22 10:56 장중(20분지연) 관련기사 포스코 경력 취업 뽀개기…기업시민·역사 준비하세요포스코케미칼, K-뉴딜지수(2차전지) 테마 상승세에 4.71% ↑테슬라, 작년 한국 방문해 배터리 소재 기업 만났다 close 은 올 3분기 연결기준 영업이익이 193억8100만원으로 전년동기대비 30.7% 감소했다고 22일 공시했다. 같은 기간 매출액은 3886억5300만원으로 4.6% 증가했고 당기순이익은 68억5200만원으로 77.2% 감소했다.

