제이엘케이는 메타넷티플랫폼과 5억7120만원 규모의 자율주행 DATA 구축용 도로데이터 라벨링 용역 계약을 체결했다고 22일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 248.9%에 해당한다.

