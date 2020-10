GS리테일, 유기농 전문 온라인몰 '달리살다' 정식 론칭

달리살다의 브랜드가치 알리고 차별화 혜택

경품 증정행사와 멤버십 회원 전용이벤트 진행

[아시아경제 임혜선 기자] GS리테일이 운영하는 유기농 전문 온라인몰 ‘달리살다’가 22일 정식 운영을 시작한다.

달리살다는 지난달 17일 공식 애플리케이션 출시 후 약 한달간 진행한 베타서비스에서 축적한 고객 반응과 데이터에 기반해, 운영상품과 시스템을 개선하고 최적화하며 이번 오픈을 본격적으로 준비해왔다.

달리살다가 지난달 17일부터 이달 16일까지 한 달간 매출을 살펴본 결과 가장 많이 판매된 제품은 떡찌니 부산식가래떡떡볶이 , 네니아 찰보리팬케익, 떡집소년 쑥가래떡, 아르도 냉동유기농채소믹스, 동물복지 자유방목유정란 순이었다. 생산자와 산지의 이야기가 담긴 트렌디한 로컬브랜드 식품류의 선호도가 높게 나타난 것이다.

이에 달리살다는 정식 오픈 일정에 맞춰 신선상품과 간편식품, 음료 등에 세부 카테고리를 추가해 약 100여종의 상품을 확대 도입했다. 또 뷰티와 헬스, 생수 카테고리 등에 다양한 신규브랜드를 연중 지속 선보일 계획이다.

이처럼 달리살다는 지속가능한 가치소비를 추구하는 웰니스 강화 온라인몰이자 생활 전반의 건강한 삶을 지향하는 브랜드로서 확고히 자리매김할 수 있도록 다각도로 노력을 기울일 방침이다.

달리살다는 그랜드 오프닝 기념으로 달리살다의 브랜드가치와 스토리를 알리고 차별화된 혜택을 선사할 수 있는 다양한 프로모션과 경품이벤트를 기획했다.

고객들은 22일부터 한달간 3만원 이상 1회 구매 시 런치백(4천명 선착순)을, 2회 구매 시 랜덤경품을 받을 수 있다. 랜덤경품은 다이슨 공기청정기(5명), 내추럴브링스 소품세트(10명), 브리타정수기(100명), 오가닉 화장품세트(150명), 오가닉 구강케어키트(250명) 등으로 달리살다 고객들의 오가닉 라이프를 응원하는 경품들로 마련됐다.

월 3900원으로 만나보는 ‘달리드림’ 멤버십회원을 위한 전용 이벤트도 펼친다. ‘달리드림 딜’로 22일부터 11월 5일까지 약 20여종의 베스트상품을 최대 67%까지 할인 특가에 선보인다. 또한 건강한 식생활을 시작하고 싶은 멤버십회원들을 위해 자연식 요리를 연구하는 ‘뿌리온더플레이트’와 컬래버레이션 한 쿠킹클래스 ‘달리의 클래스’를 진행한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr