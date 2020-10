조니워커, 쇼미더머니9 컬래버레이션 패키지 출시

[아시아경제 이선애 기자] 세계 1위 스카치위스키 브랜드 조니워커가 ‘쇼미더머니9’ 컬래버레이션 패키지를 출시하며 밀레니얼 세대와 소통에 나섰다.

국내 1위 위스키 업체 디아지오코리아가 힙합 서바이벌 오디션 프로그램 Mnet ‘쇼미더머니9’과 협업을 통해 ‘조니워커 쇼미더머니9 콜라보레이션 패키지’를 전국 마트 및 백화점에서 선보인다고 22일 밝혔다.

조니워커는 역사적으로 전 세계적에서 영화를 비롯한 다양한 엔터테인먼트 문화 콘텐츠와의 협업을 진행해왔다. 지난해에는 미국 드라마 왕좌의 게임의 콜라보레이션 제품을 출시하기도 했다. 한국에서는 지난해 부산국제영화제에 공식 주류 후원사로 참여했으며, 다양한 뮤직 페스티벌에도 참가했다. 이러한 문화 콘텐츠와의 협업 측면에서 진행되는 이번 쇼미더머니9과의 콜라보레이션도 힙합에 열광하는 한국의 밀레니얼 세대와 적극적으로 소통할 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.

쇼미더머니9은 이번에 9번째 시즌까지 이어온 인기 힙합 서바이벌 프로그램으로 많은 국내 힙합 팬들의 관심을 받고 있다. 조니워커는 쇼미더머니9와 스핀오프 형식의 디지털 영상 콘텐츠를 제작해 Mnet 유튜브 채널과 Mnet 힙합 페이스북 채널을 통해 공개 예정이다.

조니워커 쇼미더머니9 콜라보레이션 패키지는 밀레니얼 세대를 겨냥해 ▲조니워커 레드 레이블 700㎖, ▲조니워커 블랙 레이블 700㎖, ▲조니워커 블랙 레이블 500㎖에 힙한 감성의 감각적인 패키지 디자인을 적용했다.

조니워커 쇼미더머니9 콜라보레이션 패키지는 쇼미더머니9 로고와 함께 각 제품별로 세련된 레드 및 블랙 컬러를 기본 바탕을 적용했다. 또한 조니워커 고유의 상징인 24도 사선 모양의 라벨을 본떠 디자인된 기울어진 투명 패키지로 제품을 직접 눈으로 볼 수 있도록 했다.

특히 조니워커 쇼미더머니9 콜라보레이션 패키지에는 ‘즐겨봐 너만의 조니 하이볼!’ 캠페인의 일환으로 간편하게 즐길 수 있는 ‘조니 레몬 하이볼’, ‘조니 진저 하이볼’ 등 하이볼 레시피 설명을 담았다. 또한 패키지 상단의 QR코드를 통해 브랜드 공식 SNS 계정에 공개된 하이볼 레시피 영상을 확인할 수도 있다.

한편 편의점에 조니워커 200㎖ 소용량 패키지 구입 시 쇼미더머니의 힙한 감성을 느낄 수 있는 조니 하이볼 레시피 카드를 함께 제공한다. 조니워커 200㎖ 소용량 패키지는 홈술 트렌드를 겨냥해 위한 감각적인 디자인과 합리적인 가격의 제품이다.

디아지오 코리아 조니워커 마케팅팀의 이상아 대리는 “국내에서 홈술 트렌드가 지속적으로 저변을 넓혀가며 특히 위스키 하이볼이 인기를 얻고 있다”며 “쇼미더머니9 스핀 오프 콘텐츠를 감상하며, 누구나 취향에 따라, 손쉽게 만들 수 있는 조니 하이볼을 즐기시기를 바란다”라고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr