삼성SDS, 국내외 AI 경진대회서 1위 차지

삼성SDS가 인공지능(AI) 독해 경진대회에서 1위를 차지했다.

22일 삼성SDS에 따르면 AI 자연어 이해 학습모델이 영어로 진행하는 '핫팟큐에이(HotpotQA)'와 한국어를 테스트하는 '코쿼드 1.0', '코쿼드 2.0' AI 독해 경진대회에서 각각 1위를 차지했다.

'핫팟큐에이'는 카네기멜론, 스탠포드, 몬트리올 대학교가 만든 데이터셋 기반의 글로벌 AI 독해 경진대회다.

코쿼드 1.0은 제시된 질문에 AI가 한정된 내용을 읽고 정확한 답을 찾아내는 테스트다. 코쿼드 2.0은 한국어 위키피디아 전체에서 답을 찾는 방식으로 문장에 대한 높은 이해도를 바탕으로 장문의 답변을 요구한다. 삼성SDS는 코쿼드 2.0 참가팀 중 처음으로 사람의 수준을 능가하는 점수를 기록했다.

이외에도 삼성SDS는 신경정보처리시스템학회(NeurlPS), 아시아컴퓨터 비전총회(ACCV), 국제인공지능학회(AAAI) 등 세계적인 AI 학회에 11건의 논문이 채택되는 성과를 이뤘다.

특히 지난 9월에는 제품 설계·제조·물류 공정의 최적화를 위한 강화학습 기법을 다룬 논문이 AI 최고 권위 학회 중 하나인 'NeurlPS 2020'에서 채택됐다.

삼성SDS는 최고 수준의 AI 인재 확보에도 공을 들이고 있다. 최근 미국 MIT 링컨연구소 출신 AI 멀티모달(음성·텍스트·영상·이미지) 분야 전문가와 구글 출신 컴퓨터 비전 분야 전문가를 담당 임원으로 영입했다.

삼성SDS의 역량은 제조,유통,금융,의료 등의 분야에 폭넓게 적용되고 있다.

삼성SDS는 다음달 12일에는 제3회 개발자 콘퍼런스 '테크토닉 2020'을 개최한다.

이상욱 삼성SDS 연구소장은 "AI 기술 연구를 고도화하고 다양한 인재를 지속 확보해 고객의 디지털 트랜스포메이션을 적극 지원하겠다"고 말했다.

