경남대 박은주 교수팀, 대한지역사회영양학회 추계학술대회 학술상 수상

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남대 식품영양학과 박은주 교수 연구팀이 대한지역사회영양학회 추계학술대회에서 '노인복지시설 영양·급식관리자의 교육 참여동기 및 저해 요인 분석' 논문으로 학술상을 수상했다.

논문의 공동저자는 국민대 이민아 교수, 가천대 조우균 교수, 이영미 교수 등이다. 논문은 노인인구의 급격한 증가로 인한 노인복지시설 소속 영양·급식관리자의 노인 식생활관리관련 직무능력과 교육역량 향상 방안 마련 등을 내용으로 담고 있다.

부양부담 등 다양한 노인문제를 비롯해 노인의 주거, 여가, 치매관리, 건강증진 등 다방면에 대한 노인복지 수요가 증가됨에 따라 노인복지시설의 영양·급식관리자가 가져야 할 역할 등에 초점을 맞췄다.

박은주 교수팀은 논문에서 노인복지시설 영양·급식관리자 대상 교육 프로그램 개발 때 급식·영양관리자 간 상호 교류를 위한 커뮤니케이션 네트워크를 구축해야 한다고 강조했다. 또 교육의 질 향상을 위해 전문적인 역량 개발에 집중하는 교육 프로그램 구성이 필요하다고 제안했다.

또 ‘교육을 통한 의견 교류의 효율성을 강조하고 노인 대상의 실무적 역량 강화 프로그램을 구성한다면 참여자의 동기 향상과 더불어 자신감 결여와 같은 개인적인 저해로 인한 교육 미참여가 감소할 것’이라고 했다.

박은주 교수는 “노인인구 증가로 인해 노인복지시설의 질 향상을 위해 노인복지시설의 급식·영양관리자의 노인 식생활관리 직무능력과 교육 역량 향상을 위한 프로그램 개발에 맞춤형 교육 전략을 세우는 데 기초자료로 활용이 가능하다”고 말했다.

