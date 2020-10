"빅5 혜택 준다" SKT, 내일부터 아이폰12 예약 판매…30일 개통

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 23~29일 T월드 매장과 공식 온라인샵 T다이렉트샵(shop.tworld.co.kr)에서 아이폰 12, 아이폰 12 프로를 예약하고 추후 개통한 고객을 대상으로 빅5(Big 5) 혜택을 제공한다고 22일 밝혔다.

티머니 스티커 카드부터 분실보험 단독 제공까지

SK텔레콤은 아이폰 고객이 모바일 결제와 보험에 대해 관심이 높다는 점을 반영해 교통카드 기능이 적용된 티머니 스티커 카드를 무료로 제공하고, 기존 보상 혜택을 한층 강화한 뉴T아이폰케어를 출시했다.

SK텔레콤은 T다이렉트샵에서 아이폰 12를 예약 및 개통하는 선착순 고객 5000명에게 티머니 스티커 카드를 무료로 증정한다. 티머니 스티커 카드는 ㈜티머니가 공식 출시 예정인 제품으로 아이폰 뒷면에 스티커 형태로 부착해 교통카드 등 다양한 오프라인 결제가 가능하다. 오직 SK텔레콤 아이폰 12 고객에게만 먼저 단독으로 제공된다.

또한 아이폰 분실, 파손을 우려하는 고객을 위해 뉴T아이폰케어를 준비했다. 뉴T아이폰케어는 분실+파손(월 1만5000원, 부가세포함)과 파손(월 1만1000원, 부가세포함)을 모두 보장하며, 국내 애플케어 서비스 가운데 유일하게 분실 옵션을 갖추고 있다. 기존 상품에서 보상 횟수를 늘려 3년간 총 6회를 보장한다. 아이폰 고객이 많이 사용하는 iCloud의 저장공간 50GB를 무료로 제공하며, 약정과 위약금이 없어 언제든 중도 해지 가능하다.

“줄서서 기다리지 마세요” 30일 개통일 새벽 배송

SK텔레콤은 언택트 시대를 맞아 아이폰 12를 가장 빨리 받길 원하는 수도권 거주 고객을 위해 오는 30일 0시부터 새벽 배송을 실시한다. T다이렉트샵에서 아이폰 12를 예약하고 바로도착 서비스를 신청하면 선착순 1000명까지 새벽 배송을 받을 수 있다. 이외에도 아이폰 12 구매 방법과 추천 요금제에 대해 궁금한 점이 있다면 365일 24시간 언제든 상담할 수 있는 챗봇 서비스도 운영된다.

T다이렉트샵에서 아이폰 12를 예약 및 개통하는 고객은 ▲ 애플 정품 20W USB-C 전원 어댑터 + 티머니 스티커 카드 SET ▲사죠영 충전해죠영 SET ▲사죠영 함께해죠영 SET ▲크레앙 3in1 무선충전 살균기 ▲에이프릴스톤 아이폰 기프트 팩 ▲모토로라 sonic sub 500 블루투스 스피커 ▲프리디 애플 멀티 충전기 ▲에이프릴스톤 A20 2.0 블루투스 이어폰 등 총 8개의 사은품 가운데 1개를 선택해 받을 수 있다.

사죠영 굿즈 제공…경품 이벤트도 개최

아울러 11월3일까지 ‘아이폰 12 사죠영 얼리버드 서프라이즈’ 이벤트 참여를 신청하고 T다이렉트샵에서 아이폰 12를 개통한 고객에게는 사죠영 한정판 굿즈(5만9900원) 500개를 9900원에 구매할 수 있는 5만원 할인 쿠폰을 추첨 제공한다. 사죠영 굿즈는 ‘기대죠영 쿠션’과 ‘달려죠영 보드’로 구성돼 있다.

인스타그램에서는 사죠영과 함께 온라인 줄서기 이벤트도 펼쳐진다. 인스타그램 계정을 가지고 있는 고객은 누구나 23일부터 29일까지 ‘사죠영 아이폰 12 줄서기’ 이미지를 다운받아 해시태그와 함께 업로드하면 아이폰 12, 에어팟 등을 무료로 받을 수 있다.

SK텔레콤은 10~20대 고객이 선호하는 액세서리, 게임, 뷰티 아이템 위주로 11월부터 T Day 제휴처 할인 혜택을 선보인다. T Day는 달력에 T자 모양으로 나타나는 날짜에 파격적인 T멤버십 할인을 제공하며, 11월에는 ▲11번가 아이폰 액세서리 50% 할인(최대 1만원) ▲카트라이더 러쉬플러스 게임 아이템, 기프티콘 추첨 증정 ▲랄라블라 5천원 할인 쿠폰 ▲T맵택시 20% 할인(최대 할인 3000원, 1인 3회) 등이 예정되어 있다.

이밖에 전국 5GX 부스트파크를 중심으로 아이폰을 체험해 볼 수 있는 쇼케이스가 운영되며 다양한 경품 이벤트도 펼쳐진다.

고객들은 롯데월드타워몰 아레나 광장 캐빈하우스 , 광주 유스퀘어 등에 구축된 부스트파크 내 주요 체험존에서 아이폰12를 입체적으로 경험해 볼 수 있는 쇼케이스를 만나볼 수 있다. SK텔레콤은 고객들이 많이 찾는 전국 부스트파크의 지역 제휴처 12곳을 엄선해 이벤트 참여 고객을 대상으로 에어팟 프로 등 푸짐한 경품을 제공할 계획이다.

제휴카드, T안심보상 등 최대 약 139만원 혜택

SK텔레콤은 아이폰 12 구매에 부담을 느끼는 고객을 위해 제휴카드, T안심보상, T모아쿠폰을 합쳐 최대 약 139만원의 할인을 받을 수 있는 혜택도 마련했다.

‘신한파인애플’ ‘롯데텔로SE’ 제휴카드를 모두 이용하면 통신요금 및 할부금 명목으로 최대 77만원을 할인 받을 수 있다. 또 T안심보상을 통해 사용 중이던 스마트폰을 반납하면 약 52만원의 보상금(아이폰 XS Max 512GB 기준)을 받게 되며, 신용카드와 OK캐쉬백 등의 멤버십 포인트로 T모아쿠폰을 발급받아 최대 10만원까지 현금처럼 사용할 수 있다.

향후에도 새 아이폰으로 기기변경을 원하는 고객은 ‘5GX클럽 아이폰 12’ 가입을 고려해 볼만 하다. 월 이용료 7,480원(부가세포함)을 내면 24개월 후 새 아이폰으로 기기변경 시 출고가의 50% 수준까지 면제 받는다. ‘5GX클럽 아이폰 12’는 아이폰 반납 시 액정 파손도 보장하는 프리미엄형(8,910원) 옵션도 있다.

한명진 MNO마케팅그룹장은 "SK텔레콤 아이폰 개통 고객들에게 차별화된 경험을 제공하고자 오직 SK텔레콤에서만 누릴 수 있는 여러 혜택들을 준비했다”며, “앞으로도 아이폰 이용 고객의 취향을 만족시킬 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr