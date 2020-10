野 "추미애, 검찰을 비루먹은 강아지로 만들어…후안무치"

국민의힘, '특검 도입' 거듭 주장

[아시아경제 허미담 기자] 추미애 법무부 장관이 라임자산운용(라임)의 로비 의혹과 윤석열 검찰총장의 가족·측근 의혹 사건에 대한 수사지휘권을 발동한 것을 두고 국민의힘이 21일 "검찰을 정권 눈치만 보는 비루먹은 강아지로 만들었다"며 강도 높게 비판했다.

김종인 국민의힘 비상대책위원장은 이날 오전 국회에서 열린 중진 의원 연석회의에서 추 장관의 수사지휘권 발동을 언급하며 "국민이 납득하게 하려면 특검(특별검사) 외에는 다른 방법이 없다"고 밝혔다.

김 위원장은 "(검찰은) 법률에 따라 수사에 전념해야 할 사람들인데 정부 검사가 따로 있고 비정부 검사가 따로 있는 것처럼 이런 소리가 들리고 있다"며 "이런 상황에서 법무부 장관이 수사지휘권을 발동해 이 사건을 지휘한다고 해서 과연 객관적인 수사가 이뤄질지에 대해 믿는 사람은 거의 없다고 생각한다"고 지적했다.

이어 "대통령은 지금 검찰총장과 법무부 장관 사이에 벌어지는 갈등 구조를 임명권자로서 왜 그렇게 방관하고 계시는지 잘 이해되지 않는 상황"이라며 "대통령은 특검을 통해 이 사건이 명백하게 밝혀질 수 있도록 지시를 내려달라"고 강조했다.

같은 당 정진석 의원 또한 특검 도입에 대한 목소리를 높였다. 그는 "아집으로 가득 찬 법무부 장관이 검찰 수사를 무력화하는 희대의 희한한 일을 벌이고 있다"며 "국민은 진상을 낱낱이 밝혀 달라는 것인데 (추 장관은) 국민의 뜻과 떨어진 일을 후안무치하게 자행하고 있다"고 꼬집었다.

그는 "대안은 특검 외에 없다"며 "특검 수사가 국민의 준엄한 명령이라는 것을 여당, 청와대, 법무부 장관은 깨달아야 한다"고 강조했다.

김기현 국민의힘 의원도 추 장관의 지휘권 발동과 함께 월성1호기 조기폐쇄 관련한 감사원 감사 결과, 경기 침체, 조국 논란 등을 거론하면서 "N포정권의 말기 증세를 보고 있다"고 정부를 비판했다.

김 의원은 "(정부는) 오로지 자신의 치부를 숨기고 국민의 눈과 귀를 가리는 배째라는 식 행태를 보인다"며 "막가파적 정권이 말기적 증세를 보이고 있다. 우리 국민이 그 사실을 똑똑히 보고 있다"고 일갈했다.

한편 추 장관은 이날 라임 사태의 핵심 인물인 김봉현 전 스타모빌리티 회장에 대한 검찰 수사를 언급하며 야당과 언론에게 "국민을 기망한 대검을 먼저 저격해야 한다"고 했다.

그는 자신의 페이스북을 통해 "'검찰개혁'에 단 한 번이라도 진심이었으면 하고 바랐다. 그러나 그런 기대와 믿음이 무너져 참으로 실망이 크다"며 "야당과 언론은 '사기꾼의 편지 한 통으로 장관이 검찰총장에 대한 지휘권을 발동했다'라고 맹목적 비난을 하기 전에 국민을 기망한 대검을 먼저 저격해야 한다"고 꼬집었다.

이어 "'중상모략'이라고 검찰총장은 화부터 내기 전에 알았든 몰랐든 지휘관으로서 성찰과 사과를 먼저 말했어야 한다"고 지적했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr