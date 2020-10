한화솔루션, IR 우수기업 선정

[아시아경제 황윤주 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 47,500 전일대비 4,300 등락률 +9.95% 거래량 8,962,337 전일가 43,200 2020.10.21 15:30 장마감 관련기사 올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스23일 수출길 열린다! ‘주가급등’ 국내외 대량판매 진행소식![클릭 e종목]"한화솔루션, 단기변동성 보다 방향성…전방위적 이익 증가" close 은 21일 '2020 한국IR대상 시상식'에서 IR우수기업에 선정됐다고 밝혔다. 또 개인부문에서는 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 47,500 전일대비 4,300 등락률 +9.95% 거래량 8,962,337 전일가 43,200 2020.10.21 15:30 장마감 관련기사 올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스23일 수출길 열린다! ‘주가급등’ 국내외 대량판매 진행소식![클릭 e종목]"한화솔루션, 단기변동성 보다 방향성…전방위적 이익 증가" close 의 김형욱 과장이 베스트(Best) IRO(Investor Relations Officer)수상자로 선정됐다.

한국IR협의회는 최근 1년간 적극적이고 효율적인 IR활동과 주주중시경영 으로 자본시장 발전에 기여한 기업과 개인을 선정해 매년 발표한다.

한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 47,500 전일대비 4,300 등락률 +9.95% 거래량 8,962,337 전일가 43,200 2020.10.21 15:30 장마감 관련기사 올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스23일 수출길 열린다! ‘주가급등’ 국내외 대량판매 진행소식![클릭 e종목]"한화솔루션, 단기변동성 보다 방향성…전방위적 이익 증가" close 은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 직접 대면이 어려운 상황에서 정기 컨퍼런스콜을 개최하고 누구나 실시간으로 기업설명회를 들을 수 있도록 한국어 및 영어로 오디오 웹캐스팅을 도입한 점을 높게 평가 받았다. 개인상을 받은 김 과장은 과거 애널리스트 경험을 토대로 투자자들을 위한 정확하고 신속한 정보를 제공해 수상했다.

한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 47,500 전일대비 4,300 등락률 +9.95% 거래량 8,962,337 전일가 43,200 2020.10.21 15:30 장마감 관련기사 올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스23일 수출길 열린다! ‘주가급등’ 국내외 대량판매 진행소식![클릭 e종목]"한화솔루션, 단기변동성 보다 방향성…전방위적 이익 증가" close 측은 “이번 수상을 계기로 투자자들의 이해와 신뢰도를 높일 수 있는 정보를 지속적으로 제공해 기업의 가치가 제대로 평가 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr