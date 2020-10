광주은행 "KJ마이봇으로 똑똑한 자산관리 하세요"

[아시아경제 김효진 기자]광주은행은 스마트뱅킹(APP)에서 로보어드바이저 펀드 추천 시스템인 ‘KJ마이봇’서비스를 시행한다고 21일 밝혔다.

로봇과 투자전문가의 합성어인 로보어드바이저는 빅데이터 분석을 통해 고객의 성향에 적합한 서비스를 제공하는 자산관리서비스다. 광주은행은 쿼터백테크놀로지스와 업무협약을 맺고 2018년부터 영업점 창구에서 로보어드바이저 자산관리서비스를 실시해왔다.

KJ마이봇이라 불리는 이 서비스는 저금리시대를 적극 대응하는 재테크 전략으로 고객의 투자 수익성을 증대하기 위해 인덱스 펀드, 글로벌 자산 배분 펀드, 테마 전략 상품 등 금융투자상품으로만 구성된 포트폴리오를 제공한다. 쿼터백테크놀로지스에서 제공하는 알고리즘에 의해 시장상황과 빅데이터를 분석하고, 투자자의 성향에 적합한 펀드상품을 추천한다.

장진섭 자산관리(WM)사업부장은 “‘KJ마이봇’을 통해 고객의 투자성향과 투자 선호도를 반영해 효과적인 자산배분과 시장상황에 맞는 최적의 투자 포트폴리오를 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

