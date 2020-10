두 번째 지방 출발 노선

[아시아경제 유제훈 기자] 에어서울은 오는 11월6일부터 부산~제주 노선에 신규 취항한다고 21일 밝혔다.

에어서울의 부산~제주 노선은 청주~제주에 이은 두 번째 지방출발 제주 노선으로, 매일 3회 일정으로 운항한다.

에어서울은 이날 오전 9시부터 부산~제주 노선 항공권 판매를 개시하며, 신규 취항을 기념해 특가 및 제휴 이벤트를 진행한다. 항공권 가격은 편도 총액 기준 7100원부터며, 탑승기간은 오는 11월6일부터 21일까지다.

한편 에어서울은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 이후 지난 3월부터 전체 운항의 90%를 중단 한 바 있지만, 5월부터 김포~제주 노선을 2배 이상 증편하고 김포~부산, 청주~제주, 부산~제주 노선에 신규 취항하는 등 국내선 운항을 확대 중이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr