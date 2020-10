文대통령 "유명희 후보가 최적임자"…3개국 정상과 통화, 지지호소

20일 오후에만 룩셈부르크, 이탈리아, 이집트 등 3개국 정상과 통화…WTO 사무총장 후보 유명희 선거 운동 지원

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 세계무역기구(WTO) 사무총장 선거 최종 라운드에 진출한 유명희 통상교섭본부장 지원을 위해 20일 오후에만 룩셈부르크, 이탈리아, 이집트 등 3개국 정상과 연쇄 전화 통화를 이어갔다.

강민석 청와대 대변인은 20일 "문재인 대통령은 오늘 오후에만 세 번의 정상 통화를 통해 WTO 사무총장 선거 최종 라운드에 진출한 유명희 통상교섭본부장을 지원했다"고 밝혔다.

오후 5시30분에는 '자비에 베텔' 룩셈부르크 총리, 오후 6시에는 '주세페 콘테' 이탈리아 총리와 연달아 전화 통화를 했다. 밤 10시에는 '압델 파타 사이드 후세인 알 시시' 이집트 대통령과 통화할 예정이다.

문 대통령은 룩셈부르크, 이탈리아 총리와의 통화에서 "지난 1~2차 라운드에서 우리 후보에 대한 EU의 단합된 지지에 우선 감사하다"면서 "차기 WTO 사무총장은 WTO 개혁을 통해 자유무역 체제를 수호하고 다자무역 체제의 신뢰를 회복시킬 수 있는 역량을 갖춘 후보가 선출돼야 한다"고 강조했다.

문 대통령은 "모든 대륙에 걸쳐 폭넓은 지지를 받고 있는 유명희 통상교섭본부장이야말로 WTO 개혁을 성공적으로 수행할 수 있는 최적임자"라고 지지를 호소했다.

강 대변인은 "베텔 룩셈부르크 총리와 콘테 이탈리아 총리는 한국 유명희 후보의 최종 라운드 진출을 축하하고, 뛰어난 역량과 WTO 개혁에 대한 비전, 그리고 통상 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 유명희 본부장의 최종 라운드 선전을 기원했다"고 설명했다.

문 대통령은 최근 코로나 재확산에 대한 우려를 표명하면서 "코로나 극복을 위해 가장 중요한 것은 국제사회의 연대와 협력이며, 특히 치료제 및 백신의 개발과 공평한 배급을 위한 국제사회의 연대와 협력이 중요하다"고 강조했다.

한편, 베텔 룩셈부르크 총리는 영국의 브렉시트 이후 룩셈부르크가 글로벌 무역·금융의 중심지가 되고 있다면서 한국과의 관련 협력을 강화해 나가기를 희망했고 문 대통령도 공감했다.

콘테 총리는 이탈리아가 내년도 G20 의장국을 수임할 예정이라는 것을 설명하며 성공적인 의장국 수임을 위한 한국 측의 적극적 관심과 참여를 요청했다.

강 대변인은 "문 대통령은 이탈리아의 내년도 G20 의장국을 수임을 환영하면서, 콘테 총리의 지도력 하에 G20 체제가 국제 연대와 협력을 강화하는 데 있어 중요한 역할을 수행하기를 기대한다고 했다"고 전했다.

강 대변인은 "오늘 오후 5시 30분부터 30분 단위로 실시된 룩셈부르크 및 이탈리아 총리와의 통화, 밤 10시 알 시시 이집트 대통령과의 통화를 통해 유명희 본부장에 대한 지지 여론이 확대되길 기대한다"고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr