"만들어가는 교과서 체제로 전환" 온라인 교과서 대국민 정책 공모

다음 달 9일부터 12월 4일까지

'온라인 교과서 아이디어 공모전' 개최

[아시아경제 이현주 기자] 교육부가 미래형 교과서를 만들기 위한 아이디어 공모를 위해 '온라인 교과서 아이디어 공모전'을 올해 처음으로 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 공모에서 선정된 아이디어를 바탕으로 교육부는 교과서 자유발행제 확대, 온오프라인 연계 수업자료 개발 등 미래형 교과서 체제 수립에 반영할 예정이다.

11월9일부터 12월4일까지 국민생각함을 통해 1000자 이내 교과서 정책에 대한 자유로운 제안을 접수할 수 있다. 온오프라인 연계 교육 환경에 적합한 교과서 정책에 대한 아이디어를 내고 우수작은 상품도 제공된다.

현장 교사를 대상으로는 학교에서 필요로 하는 온라인 교과서 활용 모델을 공모한다. 이번 공모에서는 교육과정 성취기준을 중심으로 전자책(ebook) 및 피디에프(PDF) 형태의 파일로 개인용 컴퓨터나 개인 휴대 단말기 화면에서 이용할 수 있는 온라인 교과서 모델을 발굴한다.

함영기 교육부 교육과정정책관은 "만들어가는 교과서로 체제를 전환하는 계기가 될 수 있다"며 "고교학점제 도입 등 미래형 교과서 체제에 대한 정책적 시사점을 도출할 수 있을 것"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr