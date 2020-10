100세 김형석 교수 ‘산다는 것의 의미’ 온라인 강의

김형석 교수, 올해 만 100세로 시인 윤동주와 한 반에서 공부한 역사의 산증인... ▲자기완성은 어떻게 가능한가 ▲삶과 일의 관계 등 심도깊은 인문학 강연...20일부터 현대HCN 서초방송 통해 온라인진행, 27일 서초문화원 공식 유튜브 채널로도 시청

[아시아경제 박종일 기자] 서초구는 서초문화원과 공동주최, 인문학강의 차이나는 아카데미 ‘김형석 교수’편을 20일에 진행한다고 밝혔다.

‘차이나는 아카데미’는 인문학, 예술, 경제, 역사 등 다양한 분야의 전문가들을 초빙해 수준 높은 인문학 강좌를 선보이는 프로그램으로 현재 장기화되는 코로나19로 인해 온라인 강연을 이어가고 있다.

특히 이번 강연은 대한민국 1세대 철학자로 불리는 연세대 철학과 김형석 명예교수의 ‘산다는 것의 의미’라는 주제로 함께한다.

올해로 만 100세를 맞은 그는 시인 윤동주와 한 반에서 공부도 했으며, 도산 안창호 선생의 강연을 직접 듣기도 한 100년 역사의 산증인이기도 하다.

‘자기완성은 어떻게 가능한가.’, 삶과 일의 관계‘,’ 휴머니즘과 애국적 사회참여 문제‘ 등 인생에 관한 심도 깊은 강연이 펼쳐질 예정이다.

강연은 20일, 22일, 24일 오전 9시, 12시30분, 오후 5시 현대HCN 서초방송을 통해 방송, 27일에는 서초문화원 공식 유튜브 채널에서도 다시보기를 통해 확인할 수 있다.

한편 서초구는 코로나19로 문화생활에 목마른 주민들을 위해 온라인 서초금요음악회, 서초 실내악 축제, 서리풀 청년라이브, 서리풀 문화클라쓰, 서초문화원 하우스 힐링 콘서트 등 다양한 문화프로그램을 운영중이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr