[아시아경제 이민우 기자] 해성디에스 해성디에스 195870 | 코스피 증권정보 현재가 19,950 전일대비 450 등락률 +2.31% 거래량 149,190 전일가 19,500 2020.10.19 13:16 장중(20분지연) 관련기사 해성디에스, 반도체 재료/부품 테마 상승세에 4.25% ↑해성디에스, 2분기 영업이익 147억… 전년比 150.4%↑해성디에스, 작년 4분기 영업이익 116억… 전년比 168%↑ close 는 올해 3분기 연결기준 매출 1190억원, 영업이익 125억원의 잠정실적을 거뒀다고 19일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 14.9% 늘었고 영업익은 37.9% 증가했다. 같은 기간 당기순이익은 5% 늘어난 84억원으로 집계됐다.

