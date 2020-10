한국조선해양, 1400억원 규모 선박 3척 수주

LPG선 1척, PC선 2척 잇달아 수주, 울산 현대미포조선에서 건조

[아시아경제 황윤주 기자] 현대중공업그룹의 조선 지주사인 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 200 등락률 +0.25% 거래량 34,185 전일가 79,800 2020.10.16 10:18 장중(20분지연) 관련기사 5년간 하도급법 위반 10건 중 9건 '대금 미지급'한국조선해양, '현대重파워시스템' 베이사이드PE에 판다현대중공업, 대우조선과 기업결합 위해 EU와 협상 close 이 약 1400억원 규모의 선박(총 3척) 수주에 성공했다.

한국조선해양은 최근 싱가포르 및 라이베리아 소재 선사와 각각 4만 입방미터(㎥)급 중형 LPG운반선 1척 및 5만t급 PC선 2척 등에 대한 건조계약을 체결했다고 밝혔다.

이 선박들은 현대미포조선 울산 본사에서 건조돼 2022년 3월부터 순차적으로 선주사에 인도될 계획이다.

이번에 수주한 LPG선과 PC선은 각각 LPG이중연료 추진엔진과 스크러버를 장착, 강화된 국제해사기구(IMO)의 황산화물배출규제에 대응할 수 있는 친환경 선박으로 건조될 예정이다.

한국조선해양 관계자는 "앞선 기술력과 건조 경험을 바탕으로 다양한 선종에 걸쳐 수주가 이뤄지고 있다"며 "적극적인 영업 활동을 통해 일감 확보를 위한 노력을 지속하겠다"고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr